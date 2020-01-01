إدارة سجون الاحتلال تنقل الفتى مقبل من "هداسا" إلى سجن "مجدو"

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفتى محمد منير مقبل (16 عاما) من مستشفى "هداسا" الإسرائيلي إلى سجن "مجدو"، بعد إجراء عملية جراحية له يوم الأربعاء الماضي، تم خلالها زرع بلاتين في فكه السفلي الأيسر.

وبين نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، أن الفتى مقبل وهو من مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء ذهابه إلى مدرسته، وتعرض بعد عملية اعتقاله للضرب المبرّح من قبل قوات الاحتلال، وتسبب بكسر في فكه السفلي الأيسر، وإصابته برضوض في جسده.

يُشار إلى أن جلسة محكمة ستُعقد له اليوم في "عوفر"، علما أن جلسة سابقة عُقدت له، وفيها تم تمديد اعتقاله حتى اليوم.