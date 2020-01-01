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ليبرمان: نتنياهو يضر أمن إسرائيل

الأحد 06 ديسمبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو يضر أمن إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 اتهم زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالإضرار بأمن إسرائيل.

وقال ليبرمان في حديث لموقع يديعوت أحرونوت، الأحد، إن نتنياهو يتخذ القرارات المصيرية المتعلقة بالوضع السياسي أو الأمني أو الطبي لوحده بمشاورة مع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات ورئيس الموساد يوسي كوهين، فقط.

وأضاف: لا وجود لوزارة الصحة، ولا للنظام الأمني والدفاعي، لا يوجد حكومة أو دولة، يوجد هناك شخص واحد اسمه نتنياهو يتحكم في إسرائيل.

وأكد على ضرورة أن يتم العمل على إسقاط حكم نتنياهو لأنه لا يملك شيئًا، ويفعل كل شيء بشكل شخصي، مضيفًا "لا أتذكر أننا مررنا بمثل هذه التجربة؛ شخص واحد يتحكم في نظام بأكمله".

وأشار إلى أن نتنياهو يضر بالأمن الإسرائيلي من خلال أعماله السرية التي يخفيها عن الجهات الأمنية والعسكرية، مثل رحلته الخطيرة إلى السعودية سرًا، وقضية بيع طائرات F-35 بدون إطلاع المختصين عليها وإخفاء المعلومات بهذا الشأن.

ودعا الإسرائيليين إلى التفكير بالمستقبل والعمل على إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة، وأن لا ينخدعوا به.

وهاجم ليبرمان الأحزاب اليمينية بأكملها بما فيها الحريديم ونفتالي بينيت بسبب سياساتهم في التحالف مع نتنياهو رغم معارضتهم إياه إعلاميًا.

وبشأن القائمة العربية المشتركة، شدد ليبرمان على أنه يرفض التعاون معهم لأنهم يعملون ضد مصالح إسرائيل. كما قال.

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