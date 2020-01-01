وزير خارجية اسرائيل: اتفاقيات التطبيع ستفتح باب الحوار مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي أن اتفاقيات التطبيع سوف تفتح الباب امام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".

وتابع قائلا"قلت إن كل اتفاقيات "إبراهيم" لم تأت على حساب الفلسطينيين ، بل على العكس ، هذه فرصة لا ينبغي تفويتها.

واضاف أشكنازي وفق صحيفة معاريف "نحن في طريقنا إلى عهد جديد مع السلام ، ونأمل في مستقبل أفضل. والتركيز على التكنولوجيا والتعاون والاستقرار والأمن... هذه الاتفاقيات هي اختراق تحقق بشجاعة قادة البحرين والإمارات"

. ودعا الدول الأخرى للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مضيفا: "هذا ما كان ليحدث لولا دعم السعودية وأعتقد أن اتفاقيات السلام يجب ألا تكون" ناديًا مغلقًا "، بل يجب أن تشمل تعاونًا واسعًا في المنطقة".