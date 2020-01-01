شركة مالتشات وشركة ريتش توقعان اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقعت شركة مالتشات لخدمات الدفع الالكتروني و شركة ريتش لخدمات الاتصال -احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية اتفاقية شراكة تهدف الى تزويد مستخدمي مالتشات بخدمات مركز الاستعلام وخدمة العملاء من خلال رقم مخصص لحاملي المحفظة الالكترونية التابعة لمالتشات.

وأفاد د. سمير حليلة - رئيس مجلس إدارة شركة مالتشات أن المحفظة هدفها تسهيل كافة الامور المالية المتعلقة بحياة المواطن اليومية، فمن خلال المحفظة يمكن للمواطن تحويل واستقبال الاموال، الدفع لدى المقاهي والمحلات التجارية المشتركين بالخدمة، وسحب الأموال من خلال وكلاء مالتشات الموزعين في كافة مناطق الضفة الغربية، وقريبا جدا سوف يكون بإمكان مستخدمي المحفظة دفع الفواتير الخاصة بهم من خلال محفظة مالتشات وكذلك التسوق الالكتروني online shopping من خلال البطاقات الائتمانية، اضافة للعديد من المزايا والخدمات القادمة تباعا كون تطبيق مالتشات لديه قدرة كبير وعالية على التوسع.

وأشاد د. حليلة بكون تطبيق مالتشات هو التطبيق الفلسطيني الاول من نوعه في العالم العربي الذي يحتوي على هذه الخدمات وخاصية الدردشة (Chat)، وهو مبني بكل فخر بأيادي فلسطينية.

وأكد حليلة "نحن نفتخر بالتعاون مع شركة ريتش التي ستقدم خدمة الدعم لمشتركينا، وستدعم اهدافنا في تحقيق الشمول المالي من خلال استخدام مشتركينا للمحفظة الالكترونية ودون الحاجة للمعاملات والاجراءات الروتينية".

وفي نفس السياق، قال هشام زيد- مدير عام شركة ريتش: "نحن سعداء بهذه الشراكة حيث انها ستتيح الفرصة لدمج خدمات مركز دعم العملاء مع مجال التكنولوجيا المالية، وتتميز شركة ريتش بأنظمتها المتقدمة وخبرتها المتطورة التي أتاحت لها القدرة تلبية احتياجات المشتركين، وفي الوقت ذاته التحقق من اهم مطالب سوق الدفع الالكتروني وهي توفير أعلى درجة من أمن معلومات المستخدمين. "

والجدير ذكره أن سوق الدفع الالكتروني في تطور عالمي سريع، وهذه الشراكة ستفتح أبواباً لتطويره في فلسطين، حيث ان مثل هذا التعاون سيعزز مكانة ودور مركز خدمة العملاء في ارشاد مستخدمي المحفظة الالكترونية، والارتقاء في خدمة الدفع الالكتروني في السوق الفلسطيني، وتعد الشراكة بين الطرفين حجر الاساس في تنمية السوق وهذه الخطوة ستقدم نقلة نوعية للمشتركين وستوفر لهم متطلباتهم من الالف الى الياء.

لمزيد من المعلومات حول شركة مالتشات، يمكنكم زيارة الموقع على https://www.maalchat.ps

لمزيد من المعلومات حول شركة ريتش، يمكنكم زيارة موقعنا على https://www.reach.ps