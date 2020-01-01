شيكات الشؤون الاجتماعية .. استبدال 360 أسرة من قطاع غزة

غزة / سما /

تحدث د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الإجتماعية ، صباح اليوم الأحد، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في غزة والضفة الغربية.



وقال مجدلاني في تصريحات صحفية : "سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري".



وأوضح أن من الصعوبة زيادة أسر جديدة، مشيراً إلى أنهم سيحافظون على العدد الموجود.



و بيَّن مجدلاني أنه سيتم تبديل 360 أسرة من قطاع غزة، بذات العدد من قوائم الانتظار.



ونوه إلى 116 ألف أسرة ستستفيد، منها 81 ألف أسرة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية).



كما نوه إلى قيمة الدفعة المخصصة لهذه الأسر 128 مليون شيكل، 94 مليون منها تُغطي أسر قطاع غزة، لافتاً إلى أن السلطة تُساهم بنسبة 52% منها من موازنتها، والاتحاد الأوروبي يغطي نسبة 48%.