الإسراء تواصل مشاريعها الإغاثية للمحجورين بالشجاعية

غزة / سما /

واصلت جمعية أرض الإسراء الخيرية تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثية اعدد 4798 أسرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال مدير الجمعية جمال مشتهى أن الجمعية نفذت مشروع الطرود الغذائية لعدد 1492على المحجورين في منطقة الشجاعية، بالإضافة لسلال الخضار 752.

كما وزعت لدات على 50 أسرة فقيرة من حي الشجاعية، بالإضافة لكسوة شتاء لعدد 50 أسرة فقيرة.

وتابع مشتهى "قامت الجمعية بتعبئة 200 جرة غاز على 200 أسرة فقيرة، إضافة لتوزيع دجاج وخضار لعدد 100 أسرة فقيرة".

كما وزعت الجمعية نايلون للبيوت الزينجو لعدد 120 بيت 25 لفة نايلون، اضافةً لتوزيعها أناجر أرز مع لحمه على المحجورين 100 أسرة، كما وزعت الجمعية على المحجورين 1625 ربطة خبز.