ملخص هدف مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا

الخرطوم / سما

حسم الهلال السوداني بطاقة الصعود إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2020 - 2021، عقب تفوقه على فريق فايبرز الأوغندي بهدفين دون مقابل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز فريق الهلال السوداني على فايبرز الأوغندي بهدف نظيف في لقاء الذهاب بأوغندا، قبل أن يكرر انتصاره بذات النتيجة في موقعة الإياب التي جرت على استاد الأزرق في السودان.

ويدين الهلال السوداني بفوزه في مباراة الإياب على فايبرز الأوغندي للاعبه محمد موسى الضي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني، ليؤكد انتصاره وتأهله للدور القادم في البطولة الأفريقية.

وقدم لاعبو الهلال السوداني مباراة مميزة، إذ شهد اللقاء مشاركة اللاعب عبد اللطيف سعيد بوية نجم وقائد الفريق، بالإضافة إلى تألق حارس المرمى أبو تشرين بشكل لافت في الدقائق الأخيرة.

وحرص عدد من المشجعين ولاعبي الهلال السوداني السابقين، على رأسهم حارس المرمى الكاميروني مكسيم، على دعم الفريق في المواجهة المرتقبة ضد فايبرز بطل المسابقة المحلية في أوغندا.

وتكونت تشكيلة الهلال اليوم من: علي عبدالله أبو عشرين في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين إلى اليسار، السمؤال ميرغني، محمد واتارا، الطيب عبد الرازق بالإضافة إلى فارس عبدالله.

ولعب في وسط ملعب الهلال ضد فايبرز، كلاً من صلاح عادل ، ابوعاقلة عبدالله ونزار حامد، فيما تتكون خط المقدمة الهجومية من الثلاثي عيد مقدم ووليد الشعلة والمحترف فيني كومبي.