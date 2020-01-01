سيتم مراعاة طلبة الثانوية .. تعليم غزة توضح تطورات المسيرة التعليمية ومن سيحصل على اجهزة "التابلت"

غزة / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن العملية التعليمية ستتواصل عن بُعد عقب قرار إغلاق المدارس والمساجد في إطار محاولة منع تفشي فيروس كورونا.

وقال زياد ثابت وكيل الوزارة في تصريح صحفي له، إن هناك تنسيقا دائما مع الوزارة في رام الله بشأن المرحلة الخاصة بالثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق على أن يكون الامتحان موحدا وبما يشمل ما وصلت إليه المدارس في المنهاج.

وبين أنه سيكون هناك جلسة تقيمية لما تم إنجازه من الدراسة في المدارس، كمعيار لوضع أسئلة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن المدارس ما زالت تعمل بغزة فقط لطلبة الثانوية العامة، لافتًا إلى أي اغلاق شامل سيكون فيه مراعاة لطلبة الثانوية العامة.

من جهته، قال محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة، إنه سيتم قريبًا إطلاق قناة تعليمية بإسم قناة روافد عبر الرقم الأرضي، والأسبوع القادم سيبدأ البث التجريبي لها ومن خلالها سيتم بث دورس تعليمية مختلفة.

وبين أن الوزارة جهزت إحصائيات للطلبة الذين لا يمتلكون أدوات التواصل، وأنها خاطبت العديد من الجهات المانحة ونجحت في توفير بعض الأدوات المتمثلة بأجهزة "التابلت"، مشيرًا إلى أن العدد الذي وصل محدود وسيستفيد منه فئة قليلة جدًا من الطلاب.

وقال مطر "وضعنا معايير لعملية التوزيع وحاولنا من خلال وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على العائلات حسب مستوى الفقر وعدد الطلبة لديهم ومن خلال هذه المعايير سنحاول التمييز في عملية التوزيع".

وأضاف "لدينا 300 ألف طالب ومن الصعب أن نجد جهة مانحة تدعم توفير هذا العدد من أجهزة التابلت وما نستطيع توفيره سنحاول إيصاله بصورة عادلة".

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة ظروف طلبة الثانوية العامة هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا التي تضرب فلسطين والعالم.