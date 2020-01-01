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آيزنكوت: لم أقرر مستقبلي السياسي

الأحد 06 ديسمبر 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: لم أقرر مستقبلي السياسي



القدس المحتلة / سما /

 قال غادي آيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، إنه لم يقرر -حتى اللحظة- مستقبله السياسي، وإذا ما كان سيشارك في الحياة السياسية أم يظل بعيدًا.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن آيزنكوت قال لمقربين منه، إنه في حال قرر أن يدخل الحياة السياسية فإنه لا يعرف لأي حزب سينضم، أو أنه سينشئ حزبًا آخر.

وكان موشيه يعلون زعيم حزب تيلام، قال إن آيزنكوت سيكون الرجل الثاني ضمن قائمة حزبه.

وردًا على ذلك قال آيزنكوت في نفس المحادثات المغلقة مع مقربيه، إنه لم يتفق مع يعلون على شيء، وأن قرار الانضمام للحياة السياسية سيكون فقط عند تحديد موعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن لديه العديد من الاستفسارات وسيلتقي بالجميع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه وفي حال كان هناك حزب مشترك بين يعلون وإيزنكوت، فيمكنهما حصد 16 مقعدًا.

وفاجأ إعلان يعلون، حليفه يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، الذي رأى أن يعلون مخطئ في إنهاء تحالفهما، وأنه يمكن أن يعود مجددًا للدخول في قائمة موحدة.

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