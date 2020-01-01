الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و 726 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 623 حالة

غزة / سما /



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تسجيل 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2570 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة 5 مواطنين، في حين تم تسجيل 623 حالة تعافٍ من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 25121 إصابة، بينها 10591 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 14391 حالة، وعدد الوفيات لـ 139 حالة.

وذكرت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 375 حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 157 حالة.