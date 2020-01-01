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كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

الأحد 06 ديسمبر 2020 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟



وكالات

كشفت طبيبة الأمراض العامة يلينا سيلكوفا، في مقابلة صحفية، الفارق في فقدان حاسة الشم خلال الإصابة بـ كوفيد-19، وأمراض البرد والإنفلونزا.

ووفقا لها، خلال الإصابة بمرض كوفيد-19، يفقد المصاب حاسة الشم أولا، ولكن دون حدوث انتفاخ في الغشاء المخاطي للأنف، أي بدون سيلان ورشح في الأنف.

وأوضحت الأخصائية، أن "الإصابة بكوفيد، لا تترافق بتاتا بأية إفرازات مخاطية ولا احتقان بالأنف، ولا توجد صعوبة في التنفس عن طريق الأنف على الإطلاق".

وأضافت، أنه بعد أيام قليلة من ذلك، تبدأ أعراض المرض الأساسي في الظهور.

وتابعت سيلكوفا القول، إنه خلال أمراض الجهاز التنفسي الحادة، تختفي حاسة الشم لدى المريض، بسبب تراكم الإفرازات المخاطية في تجويف الأنف مما يؤدي إلى انسداده وهو ما يخلق الشعور بالاحتقان.

في وقت سابق، قالت سيلكوفا إن فقدان الرائحة بدون الإصابة بفيروس كورونا قد يشير إلى مرض جدي. وحاسة الشم، يمكن أن تختفي مع انتفاخ الغشاء المخاطي في الأنف. وكقاعدة عامة، يحدث هذا بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة أو وجود مرض الحساسية، خاصة خلال فترة الازهار.

#حاسة الشم #فقدان #الانفلونزا #فيروس كورونا

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