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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الأحد 06 ديسمبر 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



رام الله / سما /

جاءت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الأحد، على النحو التالي:

 



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