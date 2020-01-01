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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 06 ديسمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر تشييع جثمان الشهيد الطفل علي أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد.

كما تناولت آخر مستجدات الحالة الوبائية في فلسطين، حيث سُجل يوم أمس 15 وفاة و1422 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يعزي والد الشهيد الطفل علي أبو عليا ويدين الجريمة

اشتية: نستقبل عاما جديدا ونحن أكثر إصرارا على مواجهة الاحتلال

تشييع جثمان الشهيد الطفل علي أبو علي

اتحاد المعلمين يعلق الاضراب... والدوام اليوم كالمعتاد

15 وفاة و1422 إصابة بـ"كورونا" والمشافي ممتلئة بالمرضى

ناهض الأقرع.. أسير بنصف جسد

"الصحة العالمية" تدعو إلى عدم خفض تدابير الحيطة في مواجهة طفرة "كورونا"

"الأيام":

"كورونا": وفاة 15 مواطنا ورصد 1422 إصابة.. بعض المشافي بات عاجزاً عن استيعاب المصابين

مواجهات في قلقيلية وكفر قدوم والمغير وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق

في القدس.. حتى الموتى في قبورهم لا يسلمون من بطش الاحتلال

حشد غفير يودع الشهيد علي أبو عليا

بيت لحم وبيت جالا تحتفلان بإضاءة شجرة الميلاد وسط ظروف استثنائية

استمرار الاحتجاجات في أنحاء إسرائيل ضد نتنياهو

الأردن: 50 حالة وفاة و3160 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اتحاد المعلمين يعلق الإضراب: الدوام سيكون كالمعتاد اليوم

القدس: بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردت"

"القدس":

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع مسيرة بكفر قدوم واقتحام عزون وتوغل في بيت لحم

15 وفاة و1422 إصابة جديدة بكورونا و1030 حالة تعافٍ

إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم وبيت جالا وسط أجواء حزينة

مطالبات فلسطينية وعربية بمحاسبة منفذ عملية حرق "الجثمانية" ومن يقف خلفه

أبو زهرة: نرفض تحويل مقابر القدس إلى حدائق توراتية

"أسوشيتد برس": بايدن يكسب أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي

د.ناجح بكيرات: بعد 23 إبعاداً.. الهدف تجفيف الوجود وضرب السيادة وإدارة الأوقاف الأردنية

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