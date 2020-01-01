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الفرصة الأخيرة .. غانتس وكاتس يلتقيان اليوم

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفرصة الأخيرة .. غانتس وكاتس يلتقيان اليوم



القدس المحتلة / سما /

 يلتقي بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، مساء اليوم الأحد، مع يسرائيل كاتس وزير المالية الليكودي، في محاولة الوصول لاتفاق بشأن تمرير الميزانية الإسرائيلية العامة.

وقال غانتس الليلة الماضية: إما أن يتم تمرير الميزانية فورًا، ويكون هناك حكومة فاعلة، أو سيتم الذهاب إلى الانتخابات.

وسيحاول كاتس إقناع غانتس بتمرير الميزانية لما تبقى من عام 2020، في حين أن غانتس يصر على تمريرها لتشمل عام 2021، وذلك لضمان حدوث التناوب بينه وبين بنيامين نتنياهو على رئاسة الوزراء.

وسيكون الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإمكانية حصول انفراجة تمنع حل الكنيست بشكل نهائي بعد إقرار مشروع قانون حلّه الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية "الأولى"، حيث سيعرض غدًا على لجنة الكنيست والدستور من أجل مناقشة المشروع قبل إعادته للهيئة العامة من أجل التصويت عليه مجددًا بالقراءتين الثانية والثالثة.

#غانتس #نتنياهو #انتخابات الكنيست #اسرائيل

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