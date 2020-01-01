صحفية لبنانية تتوقع مصير أدرعي والأخير يرد عليها

القدس المحتلة / سما /

وجهت الكاتبة والصحفية اللبنانية، سنا كجك، رسالة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي توقعت خلالها مصيره المستقبلي.

وتوجهت الصحفية اللبنانية كجك للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بمقطع فيديو قالت فيه: "لا يفوت مناسبة وطنية خاصة بلبنان وعزيزة على قلوبنا إلا ويحشر أنفه فيها المتحدث الرسمي باسم جيش العدو للاعلام العربي أفيخاي أدرعي! ويقدم فيها المعايدات والتهاني أو حتى التعازي إن كانت مناسبة أليمة كما حصل أثناء انفجار مرفأ بيروت كدنا نصدم من تصرفات العدو وإعلامه لتعاطفهم الكاذب يدمرون لبنان بطائراتهم الوحشية ومن ثم يرسلون برسائل لتقديم المساعدة!!".

وأضافت كجك في رسالتها: " ويتمنى لنا التحرر من الهيمنة الإيرانية ولم يقتصر الأمر على التغريدات التويترية والفايسبوكية بل نشر أيضا فيديو له ولبعض الجنود والمجندات يعايدون فيه الشعب اللبناني وختم الفيديو بمعايدة خاصة منه!!وقف بوقاحة وكان يرتدي البزة العسكرية الحربية!".

وتابعت قائلة: "لذا كالعادة كان لا بد من الرد عليه وعلى حماقاته الإعلامية في هذه العجالة المرفقة مع فيديو مصور لأكمل "سمة بدنه" ولأقول له إنك سوف تقدم استقالتك من منصبك في عيد استقلالنا المقبل!!من ورايي انا!!!"

وختمت كجك قائلة: "لأنني كما كنت وسأبقى أنكد عليك وعلى المنظومة الإعلامية الإسرائيلية التي تشوه الحقائق وتهول على شعبنا بالحرب والدمار! سيستقيل المتحدث هذا من منصبه كل تركيزه ينصب علينا ليفتن بيننا ويحرض لبناني على آخر!ولم يعد ينقصنا إلا أن ينشد أدرعي النشيد الوطني اللبناني!!!.

بدوره، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الصحفية اللبنانية عبر "تويتر" قال لها: "في محاولة لفهم ظاهرة من تدعي أنها إعلامية أتوجه إلى بعض الجمهور اللبناني والإعلامي على وجه التحديد خاصا محور المقاولة لأسأل السؤال: ما أسباب هذا الهوس من قبل أتباعكم في استهداف شخصي ألهذه الدرجة الحقائق التي أطرحها ترعبكم؟".