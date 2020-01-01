إسرائيل.. مقتل متظاهر مناهض لنتنياهو دهسا

القدس المحتلة / سما /

لقي متظاهر إسرائيلي حتفه يوم السبت بعد أن دهسته سيارة خلال مشاركته في احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كريات أونو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المتظاهر (80 عاما) لقى مصرعه بعد دهسه بسيارة تقودها فتاة في العشرين من عمرها.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأن الضحية نقل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن "مفتشي المرور يحققون في ملابسات الحادث وليس هناك اشتباه في أن الدهس كان متعمدا".

واندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في مدينة القدس الغربية بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، انتهت باعتقال 20 متظاهرا بدعوى مخالفة النظام العام وتعطيل حركة المرور.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"