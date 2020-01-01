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مواجهات واعتقالات في الضفة

الأحد 06 ديسمبر 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات واعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

شهدت بلدة قباطية مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، سمع خلالها أصوات إطلاق نار كثيف وقنابل صوتية.

وأفادت مصادر محلية في البلدة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 13 الية عسكرية اقتحمت البلدة من جهة طريق الزبابدة، واقتحمت عدة حارات وفتشت منازل عدة بينها منزل سمير نزال واعتقاله، كما جرى اقتحام منزل يوسف أبو خميرة ومنزل عصام أبو معلا ونجله يوسف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب عمر ابو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية عن المعلمة هنادي الحلواني، دون شروط، عقب التحقيق معها لساعات في مركز القشلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت الحلواني اليوم أثناء خروجها من باب الأسباط بالمسجد الأقصى، بحجة أنها لم تمتثل لاستدعاء الشرطة بالحضور للتحقيق في مركز القشلة.

وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس مواطنا من العيسوية بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن خلدون داري بلاغا للتحقيق معه، صباج اليوم، في مركز شرطة "البريد" بشارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

يتبع..ا

#الضفة الغربية #اعتقالات #مواجهات #الاحتلال

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