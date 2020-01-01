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بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردوت"

السبت 05 ديسمبر 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردوت"



القدس المحتلة / سما /

 قررت بلدية الاحتلال في القدس ، تكليف الشركة المملوكة لها "موريا" شق طريق جديد مطلع العام ٢٠٢١ ، يربط البؤرة الاستيطانية الجديدة "موردوت" بمستوطنة " جيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة ، على حساب الأراضي الفلسطينية المصادرة . جاء ذلك في ختام اجتماع رئيس البلدية موشيه ليون مع سكان تلك البؤرة بمشاركة مهندس المدينة وعدد من أعضاء بلدية "جيلو" امس .

وقالت البلدية في بيان ، انه يقطن الحي الاستيطاني الجديد "موردوت" الذي اضيف الى مستوطنة " جيلو" بعدد 350 وحدة ، نحو ١٥٠٠مستوطن جديد، بينما يتوقع في العام المقبل إضافة حوالي 550 وحدة وهي قيد الإقرار وستصدر العطاءات بشأنها خلال ٤٥ يوماً .

وجاء في القرار انه سيتم إلى جانب المباني الاستيطانية، إنشاء عدد من المباني العامة في الحي الاستيطاني الجديد ، بما في ذلك كنيس يهودي وعدد من رياض الأطفال المتوقع افتتاحها قريبًا ، ومجمع تعليمي بالقرب من فرع إدارة المركز الجماهيري 

#بلدية الاحتلال #القدس #مستوطنات #استيطان

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