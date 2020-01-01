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الشرطة بغزة: من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال يُعرض نفسه للمساءلة

السبت 05 ديسمبر 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة: من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال يُعرض نفسه للمساءلة



غزة / سما /

أكد مدير عام الشرطة، بغزة، اللواء محمود صلاح، أن كل من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال سيتم محاسبته وفق القانون .

جاء ذلك خلال جولةٍ تفقديةٍ لصلاح  لعددٍ من محافظات قطاع غزة مساء اليوم لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق وحظر التجوال ومدى التزام  المواطنين بتطبيقه . 

وشدد صلاح خلال جولته المسائية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة ، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحاً مع الأخذ بإجراءات السلامة .

وأوضح مدير الشرطة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا الذي سجل ارتفاعاً في معدل الإصابات مؤخراً مما أدى إلى قيام الجهات الحكومية باتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تحد من انتشاره بين المواطنين . 

وقال صلاح:  "إن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل اللجان المختصة هو بالتأكيد يأتي لمصلحة المواطن وحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء".
 

#غزة #الشرطة الفلسطينية #محمود صلاح #حظر التجوال #فيروس كورونا

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