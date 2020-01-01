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تقرير: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو "انتخابات رابعة لن تنهي التظاهرات بل على العكس ستقويها"

السبت 05 ديسمبر 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو "انتخابات رابعة لن تنهي التظاهرات بل على العكس ستقويها"



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست، نقلا عن متظاهرين مناهضين لحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، اليوم السبت، أن "الاقتراع المحتمل في انتخابات عام 2021 لن يوقف الاحتجاجات، بل على العكس من ذلك، فإنها ستقويها".

وتابع التقرير "واجبنا كمواطنين خلال الانتخابات هو الخروج إلى الشوارع والاحتجاج ضد المتهم نتنياهو حتى لا نمنحه أي مهلة، يجب أن نذكره بإخفاقاته في التعامل مع فيروس كورونا".

 ومن جهتها قالت حركة "الأعلام السوداء" التي تقف وراء الاحتجاجات، اليوم السبت، إن "الاقتصاد وانقسام الشعب هذا كفاح من أجل روح إسرائيل - نضال يجب أن ننتصر فيه".

وأشارت الحركة إلى أنه "سواء كان الانتخابات أم لا، يستحق مواطنو إسرائيل أن يعرفوا ما إذا كان رئيس الوزراء قد تعامل مع أمن الدولة بدافع الجشع- هذا هو أخطر حادث أمني منذ تأسيس الدولة - وهو الحادث الذي إذا اتضح أنه صحيحا، فلن يغفر ".

وكانت قد وجهت شبهة الاتهام إلى نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 "بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا" وهي الأولى من نوعها لرئيس حكومة إسرائيلي خلال فترة ولايته. 

واتجه مئات الأشخاص من جميع أنحاء البلاد في طريقهم إلى القدس مساء اليوم السبت للمشاركة في مسيرة أخرى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء.

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