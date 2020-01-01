العاروري يعزي ذوي الشهيد أبو عليا ويشيد ببطولته

رام الله / سما /

هاتف الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والد الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) الذي ارتقى أمس بنيران الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وقدم العاروري التعازي لذوي الشهيد، مشيدا ببطولته، وصمود أهالي المغير أمام هجمات المستوطنين وجرائم الاحتلال

المستمر.



وأكد أن المقاومة والتصدي للاحتلال بكل الأشكال هو السبيل الوحيد لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.



وشدد على أن حركة حماس ستواصل مع الكل الوطني الفلسطيني التصدي للاحتلال ومستوطنيه، وافشال مخططاته في ضم الضفة وتهويد القدس المحتلة.

