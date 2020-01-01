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الأزهر يدين محاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس ويأسف لصمت المجتمع الدولي

السبت 05 ديسمبر 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين محاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس ويأسف لصمت المجتمع الدولي



القاهرة /سما/

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة من قبل إرهابي صهيوني حاول إضرام النار بالكنيسة ما تسبب في إلحاق أضرار بها، أمس الجمعة.

وأكد الأزهر في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن هذا العمل البغيض ينطلق من فكر إرهابي متطرف يقوم على كراهية الآخر واستباحة مقدساته ودمه وعرضه، وهو فكر مريض يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطورة عن تنظيم داعش، ولا بد من مواجهته ومنع انتشاره، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة الصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابية وتصنيفها بمعيار مستقيم لا يعوج لديانة الجاني ولا المجني عليه.

وأعرب عن آسفه لمرور خبر مثل هذا مرور الكرام على المجتمع الدولي وإعلامه ووكالاته، مؤكدا أن السكوت عن إدانته تجسيد واقعي لسياسة الكيل بمكيالين، تلك السياسة الجائرة التي يولد من رحمها الإرهاب وينطلق في الأرض فسادا وتدميرا.

#الازهر الشريف #كنيسة الجثمانية

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