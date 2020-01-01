بيت لحم تضيء شجرة عيد الميلاد

بيت لحم / سما /

احتفل، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد إيذانا بالبدء بأعياد الميلاد المجيدة، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية عبر الاتصال المرئي، وحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورجال دين.

ولأول مرة، جرى اضاءة الشجرة دون مشاركة شعبية ولا محتفلين في الساحة، التزاما بالبروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، واقتصر الأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحضور لعدد قليل من المواطنين وأعضاء البلدية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بحفل إضاءة الشجرة، "نستقبل عاماً جديداً ننظر له لإنهاء الانقسام، ونحن أكثر إصراراً على مواجهة الاحتلال".

وأضاف اشتية "هزمنا معاً المخططات الدولية لضم أرضنا وشرعنة الاستيطان، وسنهزم الاستيطان والاحتلال، وقدّمنا رسالة في الصمود السياسي أمام الجائحة الاحتلالية الاستعمارية، وأمام احتجاز أموالنا، ورسالة في الصمود الوطني أمام جائحة المرض".

بدوره، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان: "أتى علينا هذا الموسم الميلادي، والعالم يرزح تحت نير الظلم والاضطهاد والمرض، لذا رأينا من واجبنا أن نبقي رسالة الميلاد ترفرف في سماء بيت لحم، والعالم، ولنزف للإنسانية بأن البشرى قادمة والفرج قريب قادم لا محال، والبشرية ستتعافى من آلامها ومعاناتها من فيروس كورونا".

وأضاف "في العام الماضي احتفلت هذه الساحة بالميلاد، باحتفال مهيب، وبحضور مميز، وبمشاركة رسمية وشعبية ودولية، واليوم ونحن نحتفل بالميلاد، نسعى اليه بأمل وتفاؤل، أردنا أن يكون هذا الاحتفال تقليدا واقعا لا يُمس، ولكن بأسلوب جديد لم نعهده في قبل، فلجأنا للتقنية الحديثة، والعالم الافتراضي للاحتفال بإنارة شجرة الميلاد لعل وعسى أن يبقى الأمل والتفاؤل يرفرفان في ربوع فلسطين والعالم".

وأكد أن شعبنا ثابت على العهد، متمسك بهويته الوطنية العربية الفلسطينية بعزة وكرامة، وسنصمد ونتحدى ونقاوم الاحتلال الاسرائيلي، ساعين لحقوقنا الوطنية بإصرار، مؤكدين حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان قيام متطرف صهيوني ارهابي بالاعتداء على كنيسة الجثمانية/ كنيسة كل الأمم في القدس واحراقها، أمس الجمعة، ونؤكد للعالم تمسكنا بمبادئ حرية العقيدة والضمير والرأي للجميع، ونرفض رفضا قاطعا التعرض أو التطاول أو الاعتداء على الديانات السماوية ورموزها السمحاء.

وتخلل الحفل الذي استهل بالنشيد الوطني، فقرات عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد لقصة الميلاد ومسرحي ميلادي "نجمة بيت لحم".