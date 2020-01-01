الخارجية: توفير رحلات جديد الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، أنه بامكان جميع الذين سجلوا لدينا وتم ابلاغهم بالموافقات اللازمة للسفر الى اسطنبول، وشيكاغو ونيويورك ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة المعلن عنه، شراء التذاكر والحجز على رحلات الملكية الى اسطنبول وشيكاغو ونيويورك من خلال نظام الحجز الالكتروني عبر الرابط التالي https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي، كما هو موضح في الجدول التالي:





ونوه الفريق إلى ضرورة الاستعلام عن التسجيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وضرورة تأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/reservation

