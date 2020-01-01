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شاهد: فلسطينيون بلباس اماراتي خدعوا الإسرائيليين في تل أبيب

السبت 05 ديسمبر 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فلسطينيون بلباس اماراتي خدعوا الإسرائيليين في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

 انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات لعدد من السياح الإماراتيين وهم يتجولون في أسواق مدينة تل أبيب، مرتدين الزي التقليدي الإماراتي، لكن ما حدث كان مجرد خدعة نفذها عدد من سكان كفر قاسم، لرؤية رد فعل الإسرائيليين في حال قدوم السياح الإماراتيين فعلا إلى إسرائيل.

وخلال تجوال الشبان المتنكرين باللباس الإماراتي التقليدي، لاقوا اهتماما كبيرا من الإسرائيليين، الذين تجمّعوا بالقرب منهم واصطفوا ليلتقطوا معهم صور "السيلفي"، والبعض الآخر راح يسجل لهم مقاطع فيديو، انتشر الكثير منها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أن هؤلاء سياح إماراتيون يتجولون في تل أبيب.

وقال حمادة عودة من كفر قاسم، وهو صاحب فكرة التنكر بزي الإماراتيين في تل أبيب، إننا أردنا أن نرصد رد فعل الناس هنا تجاه قدوم سياح من دبي، وقد كانت الردود على ما يرام.

وأضاف أنه كان يقول للإسرائيليين إنه من دبي فيلتقطون معه الصور ثم يخبرهم أنه من كفر قاسم، ويتوقع عودة أن يرى الكثير من السياح الاماراتيين يأتون إلى إسرئيل قريبا.

#الامارات #كغر قاسم #سياح اماراتيون #اسرائيل

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