هانغبي: "الليكود" ليس معنيًا بتأجيل إقرار الميزانية العامة

القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي من حزب "الليكود" تساحي هانغبي، عن أمله في أن يقتنع حزب "كاحول لفان" بأن "الليكود" ليس معنيًا بتأجيل إقرار الموازنة العامة.



وبحسب قناة "كان" العبرية، اعتبر هانغبي في حديث إذاعي صباح اليوم أن قرار "كاحول لفان" دعم مشروع القانون لحل الكنيست بالقراءة التمهيدية، ينجم عن حالة من اليأس.



وقال إنه يتكئ على غانتس كوزير للجيش داعيًا إياه إلى الانشغال في منصبه هذا إزاء التحديات من جهة إيران. وأعرب عن اعتقاده بأن غانتس سيتولى رئاسة الوزراء بالتناوب في حال تصرف كما يرام.



وفي مسعى لنزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة قال وزير المالية يسرائيل كاتس: إنه سيعرض على رئيس "كاحول لفان" بيني غانتس خلال اجتماعهما غدًا الأحد مضمون الموازنة العامة للسنة المقبلة وقانون التسويات الذي يشمل إصلاحات.



وأعرب كاتس عن أمله في أن يتم قريبًا الانتهاء من إجراءات تمرير الميزانية في هذه المرحلة المليئة بالتحديات.



وبدوره قال عضو الكنيست من حزب "كاحول لفان" ايتان غينزبورغ أنه لن يتم حل المجلس التشريعي في حال تم تمرير مشروع قانون الميزانية العامة والعكس.



وأضاف أن اعتبارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشخصية تطغى على أية اعتبارات أخرى في طريقة أدائه لمنصبه.