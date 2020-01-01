سفير نيكاراغوا لدى فلسطين يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله / سما /

أكد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس وقوف بلاده مع القضية الفلسطينية، ودعم نيكاراغوا دعوة الرئيس للانتخابات الديمقراطية العامة.

وشدد موراليس خلال لقائه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، اليوم السبت، على أهمية اتحاد الفصائل الفلسطينية خلف منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأطلع فتوح ضيفه على آخر التطورات بما يخص انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، من الاستيلاء على الأراضي لصالح المستوطنات، والاعتداءات المستمرة بحق المواطنين العزل، وهدم منازل المواطنين في القدس وباقي محافظات الوطن.

وتطرق خلال اللقاء إلى آخر المستجدات المتعلقة بملف المصالحة، واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشددا على تمسك حركة "فتح" على إنهاء ملف الانقسام، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.