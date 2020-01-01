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تعليق الدوام في عدد من مدارس سلفيت بسبب "كورونا"

السبت 05 ديسمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام في عدد من مدارس سلفيت بسبب "كورونا"



سلفيت /سما/

 أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، تعليق الدوام في عدد من مدارس المحافظة، بسبب فيروس "كورونا"، بعد التشاور مع مدير مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة.

وأوضح كميل في بيان صحفي، أنه تم تعليق الدوام في مدرسة بنات دير استيا الأساسية، وتعليق دوام ثلاث شعب مصابة في مدرسة بنات دير استيا الثانوية، وثلاث شعب مصابة في مدرسة بنات سلفيت الأساسية العليا، وتعليق دوام الصف التاسع الأساسي في مدرسة بنات كفل حارس، ودوام الصف الثامن الأساسي في مدرسة بنات مسحة الثانوية لمدة 14 يوما.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا

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