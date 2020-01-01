10 اصابات بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا الفلسطينية في باكستان

رام الله / سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروسكورونا في صفوف الجالية والطلبة، ليرتفع عدد الاصابات الى 13.

وأفادت وزارة الخارجية في تقريرها اليوم السبت، بأن عدد الوفيات في صفوف جالياتنا في العالم استقر عند 321، وارتفع عدد الاصابات إلى 7965.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 94 حالة، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 5042 إصابة.