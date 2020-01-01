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الرئيس عباس يهاتف والد الشهيد الطفل أبو عليا

السبت 05 ديسمبر 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف والد الشهيد الطفل أبو عليا



رام الله / سما /

 عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والد الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا /13 عاما/ من قرية المغير شرق رام الله، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة.

وقال الرئيس خلال الاتصال الهاتفي مع والد الشهيد أبو عليا، إننا ندين هذه الجريمة الشنعاء التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الأعزل بهدف إرهابه".

وعبر الرئيس عن صادق تعازيه ومواساته القلبية باستشهاد الطفل علي أبو عليا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

#الرئيس عباس #الشهيد ابو عليا

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