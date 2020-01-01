محافظ طولكرم يعلن عن إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم بسبب كورونا

طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر إغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة، وبالتشاور بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ في البلدة، ابتداء من صباح يوم غد الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء في البلدة.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، إن هذا الإغلاق جاء في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلدة، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد على أهمية الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي فيروس كورونا، متمنيا السلامة للجميع.