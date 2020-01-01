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عودة العمل إلى المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف وإدارات مجلس القضاء الأعلى

السبت 05 ديسمبر 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة العمل إلى المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف وإدارات مجلس القضاء الأعلى



رام الله / سما /

 قرر رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، عودة العمل، يوم غد الأحد، إلى المحكمة العليا بشقيها: محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، وإلى إدارات مجلس القضاء الأعلى.

فيما قرر رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، انتظام الدوام في المحكمتين اعتبارا من صباح الأحد.

وجاءت هذه القرارات في ضوء عدم تسجيل اصابات جديدة في صفوف السادة القضاة أو الكادر الإداري المساند، بفيروس كورونا، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وسيعود العمل يوم غد إلى المحاكم النظامية بما في ذلك محكمة بداية وصلح رام الله، باستثناء تلك التي يصدر عن "المركز الإعلامي القضائي" بيانات بإغلاقها جزئيا.

ودعت السلطة القضائية كل من يرتاد المحاكم إلى اتباع اجراءات الوقائية والسلامة لمنع نقل عدوى كورونا وضمان بقاء أبواب المحاكم مفتوحة في ضوء المؤشرات الوبائية الخطيرة في مختلف المحافظات.

وأكد المستشار أبو شرار أن وتيرة العمل في المحاكم النظامية، ستكون خلال المرحلة المقبلة، منسجمة مع ما يصدر من قرارات عن اللجنة الوبائية العليا، خلال اجتماعها يوم غد، وبما يضمن استمرار السلطة القضائية بممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في الوقت نفسه.

#عودة المحاكم #فيروس كورونا #مجلس القضاء الأعلى

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