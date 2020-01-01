العقاد: القدرة الاستيعابية للمشفى الأوروبي تأثرت بفعل تزايد عدد إصابات "كورونا"

غزة /سما/

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، مساء اليوم السبت، إن هناك شباب مصابين بفيروس كورونا يمكثون في العناية المركزة، ومؤخرا توفي طفلين كانوا يعانون من الفشل الكلوي.

وأوضح العقاد، في تصريحات صحفية، أن المرضى الذين يدخلون المشفى في الآونة الأخيرة من مصابي كورونا تظهر لديهم أعراض تنفسية صعبة وهذا هو الأخطر.

وأضاف: "تصاعد إصابات كورونا انعكس على القدرة الاستيعابية للمشفى، وأمس ليلا امتلئ المشفى بشكل كامل ولم يكن هناك أي سرير فارغ اليوم لاستقبال المزيد من المرضى".

وأكد أن عدد من مرضى كورونا الذي تماثلوا للشفاء غادروا المشفى اليوم، ومن طرأ بعض التحسن على صحته جرى نقله إلى مشافي ومراكز أخرى ليتسنى للمشفى استقبال الحالات الصعبة والحرجة.

وأشار إلى أن سعة المشفى 300 سرير موزع على العناية المركزة وأسرة المبيت للحالات الصعبة.

ولفت إلى أن التحدي الأخطر هو توفر كميات الأكسجين وتم استجلاب عدد من محطات الأكسجين ولدينا 5 محطات الآن والكمية المنتجة من المحطات كافية لأعداد المرضى الموجودين ولكن في حال تزايد الحالات فإننا سنكون أمام تحدي كبير.

وبين أن عدد الطواقم الطبية شحيح والوزارة دأبت على تدريب عشرات أطباء العناية المركزة والباطنة والتمريض والطواقم تعمل ليل نهار من أجل حماية أبناء شعبنا