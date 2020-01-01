  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العقاد: القدرة الاستيعابية للمشفى الأوروبي تأثرت بفعل تزايد عدد إصابات "كورونا"

السبت 05 ديسمبر 2020 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
العقاد: القدرة الاستيعابية للمشفى الأوروبي تأثرت بفعل تزايد عدد إصابات "كورونا"



غزة /سما/

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، مساء اليوم السبت، إن هناك شباب مصابين بفيروس كورونا يمكثون في العناية المركزة، ومؤخرا توفي طفلين كانوا يعانون من الفشل الكلوي.

وأوضح العقاد، في تصريحات صحفية، أن المرضى الذين يدخلون المشفى في الآونة الأخيرة من مصابي كورونا تظهر لديهم أعراض تنفسية صعبة وهذا هو الأخطر.

وأضاف: "تصاعد إصابات كورونا انعكس على القدرة الاستيعابية للمشفى، وأمس ليلا امتلئ المشفى بشكل كامل ولم يكن هناك أي سرير فارغ اليوم لاستقبال المزيد من المرضى".

وأكد أن عدد من مرضى كورونا الذي تماثلوا للشفاء غادروا المشفى اليوم، ومن طرأ بعض التحسن على صحته جرى نقله إلى مشافي ومراكز أخرى ليتسنى للمشفى استقبال الحالات الصعبة والحرجة.

وأشار إلى أن سعة المشفى 300 سرير موزع على العناية المركزة وأسرة المبيت للحالات الصعبة.

ولفت إلى أن التحدي الأخطر هو توفر كميات الأكسجين وتم استجلاب عدد من محطات الأكسجين ولدينا 5 محطات الآن والكمية المنتجة من المحطات كافية لأعداد المرضى الموجودين ولكن في حال تزايد الحالات فإننا سنكون أمام تحدي كبير.

وبين أن عدد الطواقم الطبية شحيح والوزارة دأبت على تدريب عشرات أطباء العناية المركزة والباطنة والتمريض والطواقم تعمل ليل نهار من أجل حماية أبناء شعبنا

#يوسف العقاد #المستشفى الاوروبي #فيروس كورونا #كورونا في غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

ملخص هدف مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الأردني 2020

معلق و موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

غانتس

هآرتس.. دولة اليمين وخدعة اليسار: جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا

090

رام الله: اتحاد المعلمين يعلن تعليق الإضراب وانتظام الدوام بدءاً من يوم الأحد

وزيرة الصحة: لا يوجد قرار بالإغلاق الشامل.. وندرس عدة سيناريوهات للوضع الوبائي

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

السعودية: الأولوية لنا تكمن بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لطاولة الحوار