الصحة الإسرائيلية: 1506 إصابة جديدة بكورونا و314 حالة خطيرة

القدس المحتلة /سما/

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، أن 1434 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 61,537 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.5% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 314 مريضا بينهم 97 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,901 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 343,665 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 13,054 مريضا نشطا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها وقعت على اتفاق مع شركة "موديرنا" يقضي بزيادة عدد لقاحات كورونا، التي ستزودها الشركة لإسرائيل، بثلاث مرات، في العام المقبل.

وحسب الاتفاق، سيرتفع عدد لقاحات "موديرنا" التي ستصل إلى إسرائيل من مليونين إلى 6 ملايين لقاح، لتطعيم 3 ملايين شخص.

وتعهد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، بأنه "لن يكون هناك مواطنا يرغب بالتطعيم ولا تكون لدينا الفرصة لتزويده باللقاح. وبدأت فرق مهنية بعمل حثيث حول شكل توزيع اللقاحات. ولكن إلى حين نكون جميعا مطعمين، ستمر عدة أشهر، وعلى جميعنا الالتزام بالتعليمات وعدم الدخول في حالة لا مبالاة".

ويتوقع أن يصل إلى إسرائيل، في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية العام الحالي، أربعة ملايين لقاح من صنع شركة "فايزر" الأميركية.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية إن الوزارة وصناديق المرضى يستعدون لاحتمال وصول الشحنة الأولى من هذه اللقاحات خلال الأسبوع المقبل، لكن حملة التطعيم ستبدأ على الأرجح فقط بعد صدور مصادقة من المسؤولين واستكمال الاستعدادات اللوجستية.