  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: 1506 إصابة جديدة بكورونا و314 حالة خطيرة

السبت 05 ديسمبر 2020 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 1506 إصابة جديدة بكورونا و314 حالة خطيرة



القدس المحتلة /سما/

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، أن 1434 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 61,537 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.5% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 314 مريضا بينهم 97 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,901 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 343,665 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 13,054 مريضا نشطا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها وقعت على اتفاق مع شركة "موديرنا" يقضي بزيادة عدد لقاحات كورونا، التي ستزودها الشركة لإسرائيل، بثلاث مرات، في العام المقبل.

وحسب الاتفاق، سيرتفع عدد لقاحات "موديرنا" التي ستصل إلى إسرائيل من مليونين إلى 6 ملايين لقاح، لتطعيم 3 ملايين شخص.

وتعهد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، بأنه "لن يكون هناك مواطنا يرغب بالتطعيم ولا تكون لدينا الفرصة لتزويده باللقاح. وبدأت فرق مهنية بعمل حثيث حول شكل توزيع اللقاحات. ولكن إلى حين نكون جميعا مطعمين، ستمر عدة أشهر، وعلى جميعنا الالتزام بالتعليمات وعدم الدخول في حالة لا مبالاة".

ويتوقع أن يصل إلى إسرائيل، في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية العام الحالي، أربعة ملايين لقاح من صنع شركة "فايزر" الأميركية.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية إن الوزارة وصناديق المرضى يستعدون لاحتمال وصول الشحنة الأولى من هذه اللقاحات خلال الأسبوع المقبل، لكن حملة التطعيم ستبدأ على الأرجح فقط بعد صدور مصادقة من المسؤولين واستكمال الاستعدادات اللوجستية.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

ملخص هدف مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الأردني 2020

معلق و موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

غانتس

هآرتس.. دولة اليمين وخدعة اليسار: جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا

090

رام الله: اتحاد المعلمين يعلن تعليق الإضراب وانتظام الدوام بدءاً من يوم الأحد

وزيرة الصحة: لا يوجد قرار بالإغلاق الشامل.. وندرس عدة سيناريوهات للوضع الوبائي

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

السعودية: الأولوية لنا تكمن بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لطاولة الحوار