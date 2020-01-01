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الشرطة تقبض على شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في جنين

السبت 05 ديسمبر 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في جنين



جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم السبت، على شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في بلدة كفريت غربي جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لشرطة المحافظة، قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالقرب من بلدة كفيرت ، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار للمكان وقامت بإلقاء القبض على احد الأشخاص أثناء قيامه بالتنقيب عن أثار، وضبطت بحوزته عدة يدوية مستخدمة بالتنقيب، وبتدوين أفادته أفاد بقيامه بالبحث والتنقيب عن الآثار .

وأكدت الشرطة، إحالة المشتبه به إلى للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

#الشرطة #التنقيب عن الآثار

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