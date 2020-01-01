الشرطة تقبض على شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم السبت، على شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في بلدة كفريت غربي جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لشرطة المحافظة، قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالقرب من بلدة كفيرت ، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار للمكان وقامت بإلقاء القبض على احد الأشخاص أثناء قيامه بالتنقيب عن أثار، وضبطت بحوزته عدة يدوية مستخدمة بالتنقيب، وبتدوين أفادته أفاد بقيامه بالبحث والتنقيب عن الآثار .

وأكدت الشرطة، إحالة المشتبه به إلى للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.