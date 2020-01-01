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مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في بيت لحم

السبت 05 ديسمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في بيت لحم



بيت لحم /سما/

لقي شاب (23 عاماً) مصرعه، اليوم السبت، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في مصنع للحجر ببلدة بيت فجار، جنوب شرق محافظة بيت لحم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، أن إشارة وصلت لعمليات شرطة المحافظة حول وصول شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان بلدة بيت فجار إلى قسم الطوارئ بمستشفى الجمعية العربية للتأهيل بمدينة بيت جالا وهو بحالة حرجة نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بعمله بمصنع للحجر، ولاحقاً أعلن الأطباء عن وفاته.

وأكد إرزيقات، أن الشرطة والنيابة توجهوا للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.

#مصرع شاب #صعقة كهربائية

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