جامعة الأقصى بغزة تعلن توقف المحاضرات الوجاهية

غزة /سما/

أعلنت جامعة الأقصى بغزة، السبت، توقف المحاضرات الوجاهية لجميع المساقات العملية بشكل كامل في جميع البرامج الأكاديمية (دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا).



وأكدت في بيان صحفي، على الاستمرار في التعليم الالكتروني لجميع المساقات النظرية، كذلك في بعض المساقات العملية، حيث سيتواصل المحاضرون مع طلبتهم لتحديد آلية وكيفية تنفيذ هذه المساقات العملية إلكترونياً إن أمكن ذلك.

وأوضحت أن التعليم الإلكتروني لجميع المساقات في برامج (الدبلوم المتوسط والبكالوريوس) ينتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 24-12-2020م، وفي برامج الدراسات العليا بنهاية يوم الخميس الموافق 14-01-2021م.

وتابعت، ستبدأ الامتحانات النهائية البيتية الإلكترونية في برامج (الدبلوم المتوسط والبكالوريوس) يوم الثلاثاء الموافق 29-12-2020م ، وفي برامج (الدراسات العليا) يوم الأحد الموافق 24-01-2021م.

ونوهت أن التقييم في المساقات العملية والشق العملي من المساقات ذات الشقين (نظري/عملي) سيكون إلكترونياً من خلال منصة Moodle مودل، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل تاريخ 24-12-2020م، وتستثنى من ذلك بعض المساقات العملية التي تتطلب تسليم المشاريع الطلابية للمحاضرين، على أن يتم الانتهاء من تقييمها قبل 24-01-2021م.

وأضافت، "تستمر المناقشات لرسائل الماجستير عبر جلسات مناقشة بشكل إلكتروني".

وشددت على ضرورة متابعة التعليمات الخاصة بالامتحانات النهائية الإلكترونية، وخاصةً مواعيد الامتحانات والفترات والجلسات الصباحية والمسائية، وشروط الحصول على قرارات غير المكتمل...

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بنظام الطوارئ في دوائر الجامعة وأقسامها طيلة أيام الأسبوع (الأحد-الخميس) من الساعة 9- 2 ظهراً، وسيتم تقديم خدمات فقط للطلبة الذين يريدون استيفاء بعض المعاملات الضرورية والعاجلة في الأقسام الأكاديمية والإدارية بالجامعة.