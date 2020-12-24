  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة الأقصى بغزة تعلن توقف المحاضرات الوجاهية

السبت 05 ديسمبر 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأقصى بغزة تعلن توقف المحاضرات الوجاهية



غزة /سما/

أعلنت جامعة الأقصى بغزة، السبت، توقف المحاضرات الوجاهية لجميع المساقات العملية بشكل كامل في جميع البرامج الأكاديمية (دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا).

وأكدت في بيان صحفي، على الاستمرار في التعليم الالكتروني لجميع المساقات النظرية، كذلك في بعض المساقات العملية، حيث سيتواصل المحاضرون مع طلبتهم لتحديد آلية وكيفية تنفيذ هذه المساقات العملية إلكترونياً إن أمكن ذلك.

وأوضحت أن التعليم الإلكتروني لجميع المساقات في برامج (الدبلوم المتوسط والبكالوريوس) ينتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 24-12-2020م، وفي برامج الدراسات العليا بنهاية يوم الخميس الموافق 14-01-2021م.

وتابعت، ستبدأ الامتحانات النهائية البيتية الإلكترونية في برامج (الدبلوم المتوسط والبكالوريوس) يوم الثلاثاء الموافق 29-12-2020م ، وفي برامج (الدراسات العليا) يوم الأحد الموافق 24-01-2021م.

ونوهت أن التقييم في المساقات العملية والشق العملي من المساقات ذات الشقين (نظري/عملي) سيكون إلكترونياً من خلال منصة Moodle مودل، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل تاريخ 24-12-2020م، وتستثنى من ذلك بعض المساقات العملية التي تتطلب تسليم المشاريع الطلابية للمحاضرين، على أن يتم الانتهاء من تقييمها قبل 24-01-2021م.

وأضافت، "تستمر المناقشات لرسائل الماجستير عبر جلسات مناقشة بشكل إلكتروني".

وشددت على ضرورة متابعة التعليمات الخاصة بالامتحانات النهائية الإلكترونية، وخاصةً مواعيد الامتحانات والفترات والجلسات الصباحية والمسائية، وشروط الحصول على قرارات غير المكتمل...

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بنظام الطوارئ في دوائر الجامعة وأقسامها طيلة أيام الأسبوع (الأحد-الخميس) من الساعة 9- 2 ظهراً، وسيتم تقديم خدمات فقط للطلبة الذين يريدون استيفاء بعض المعاملات الضرورية والعاجلة في الأقسام الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

#غزة #جامعة الاقصى #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"زوجته نجت بمعجزة".. ابنا فخري زاده يكشفان "تفاصيل الاغتيال"

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

ملخص هدف مباراة الوحدات وشباب العقبة في الدوري الأردني 2020

معلق و موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

حزب الله يخترق أجواء فلسطين المحتلة ويعرض مشاهد لقواعد عسكرية اسرائيلية (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: تحركنا من أجل جلب السلام والازدهار للمنطقة بما في ذلك للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

غانتس

هآرتس.. دولة اليمين وخدعة اليسار: جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا

090

رام الله: اتحاد المعلمين يعلن تعليق الإضراب وانتظام الدوام بدءاً من يوم الأحد

وزيرة الصحة: لا يوجد قرار بالإغلاق الشامل.. وندرس عدة سيناريوهات للوضع الوبائي

أول تعقيب أمريكي على استشهاد الطفل أبو علياء.. "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا"

السعودية: الأولوية لنا تكمن بدفع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لطاولة الحوار