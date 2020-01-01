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الأردن: 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بكورونا

السبت 05 ديسمبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بكورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 50 وفاة و3160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 237 ألفا و513 حالة، بينما ارتفع العدد الغجمالي لحالات الوفاة إلى 3010 حالات.


وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 5,268 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 182 ألفا و463 حالة.


ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام باتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.

#الاردن #فيروس كورونا

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