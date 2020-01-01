وزيرة الصحة: لا يوجد قرار بالإغلاق الشامل.. وندرس عدة سيناريوهات للوضع الوبائي

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أنه لا يوجد قرار بفرض الإغلاق الشامل، مضيفة أن لجنة الوبائيات ستجتمع مساء اليوم لرفع توصياتها حول الوضع الوبائي في فلسطين.

وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، مساء اليوم السبت، أن الوزارة تدرس عدة سيناريوهات للوضع الوبائي وارتفاع أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في المستشفيات، مؤكدة وجود خطط جاهزة للتعامل مع أي حالة.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 18% فقط من وحدات العناية المكثفة يتم استخدامها حيث يُشغل منها 69 من أصل 450 وحدة موجودة في المستشفيات الفلسطينية.



وأوضحت أن عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا يبلغ حوالي 25000 ألف إصابة، مضيفة أن عدد الاصابات والوفيات أقل من الدول المجاورة مقارنة بعدد السكان.



وحذرت وزيرة الصحة من ارتفاع عدد الاصابات في ظل عدم الالتزام باجراءات السلامة والوقاية.