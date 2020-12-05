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السعودية: يجب التشاور مع دول الخليج حول أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

السبت 05 ديسمبر 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: يجب التشاور مع دول الخليج حول أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران



الرياض /سما/ ا ف ب

نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تأكيده على ضرورة التشاور مع دول الخليج بشأن أي اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة.

كما تطرق الوزير، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة، إلى التقدم الذي أحرز مؤخرا في سبيل إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، قائلا إن حلفاء الرياض "على الخط نفسه" بشأن حل الأزمة الخليجية.

#السعودية #دول الخليج #الولايات المتحدة #ايران #البرنامج النووي الإيراني #امريكا

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