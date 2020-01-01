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البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير

السبت 05 ديسمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: صفقة (إف 35) مع الإمارات قد تعقد قبل 20 يناير



واشنطن /سما/

أعلنت مسؤولة في البنتاغون، أن عقد بيع مقاتلات (إف- 35) الأمريكية للإمارات، قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقالت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي، هايدي غرانت، رداً على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام: "إن هذا الأمر ممكن جداً"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت، أن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، تعليقاً على الصفقة: إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات... وليس هناك أي جدول زمني محدد".

يذكر، أن الخارجية الأمريكية، أبلغت الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأنها وافقت على بيع مقاتلات (إف- 35) للإمارات، إضافة لطائرات استطلاع مسيرة من نوع (MQ-9B) وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 23.37 مليار دولار.
 

#البنتاغون #الولايات المتحدة #طائرات F35 #الامارات #الاسلحة الامريكية

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