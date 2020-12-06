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القدس المفتوحة بغزة تُصدر بياناً صحفياً حول العملية التعليمية جراء فيروس كورونا

السبت 05 ديسمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المفتوحة بغزة تُصدر بياناً صحفياً حول العملية التعليمية جراء فيروس كورونا



غزة /سما/

أعلنت جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وقف اللقاءات الوجاهية للطلبة، مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني، وفق التعليمات الصادرة عن الشؤون الأكاديمية بالجامعة.

جاء ذلك، في بيان صحفي أصدرته الجامعة،، مؤكدة أن ذلك، جاء في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة، وحرصًا على صحة وسلامة الطلبة وذويهم والعاملين كافة، واستجابة لتعليمات الجهات المختصة.

وأشارت الجامعة، إلى أنه سيتم العمل بنظام الدوام الاداري الجزئي، وفق إجراءات الطوارئ في كافة فروع الجامعة بالقطاع؛ لتقديم الخدمات الطلابية الضرورية، التي لا يمكن إنجازها إلكترونياً للطلبة والخريجين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6/12/2020 من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية.

وشددت الجامعة في بيانها، على ضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية المعمول بها في الجامعة.
 

#جامعة القدس المفتوحة #التعليم الوجاهي #قطاع غزة #فيروس كورونا

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