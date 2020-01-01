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غزة: المباحث العامة تُغلق 138 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

السبت 05 ديسمبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المباحث العامة تُغلق 138 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية



غزة /سما/

أغلقت المباحث العامة في قطاع غزة، 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة، في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الإلكتروني.

وتعمل إدارات الشرطة، على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية، بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار الفيروس.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 94 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 59 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة، إلى أنها أوقفت 177 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 42 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 127 مخالفة لمركبات، خرقت قرار خلال حظر التجول المسائي، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي تفصيل المهام، احتجزت شرطة المرور والنجدة 21 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 209 مخالفات بحق المركبات المخالفة، لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

#غزة #الشرطة الفلسطينية #مخالفات #فيروس كورونا

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