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الشلالدة: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق شعبنا

السبت 05 ديسمبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشلالدة: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق شعبنا



رام الله /سما/

قال وزير العدل، الدكتور محمد شلالدة: إن المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والأممية، يتحمل المسؤولية بمحاسبة إسرائيل وضباط جيشها على الجرائم المتكررة بحق أبناء شعبنا، داعيا  كافة الأطراف، لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن قتل جيش الاحتلال، للطفل علي أيمن أبو عليا من قرية المغير، أمس، تشمل مسؤولية فردية، يتحملها الجندي القاتل، ودولية تتحملها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب شلالدة، المؤسسات الحقوقية، بتفعيل الرفض قانونياً، وعدم الاكتفاء بالإدانة فحسب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، داعياً كافة المواطنين للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء الوطني والمحلي والدولي.

#وزارة العدل #محمد الشلالدة #اسرائيل #جرائم الاحتلال

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