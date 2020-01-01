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مخابرات الاحتلال تستدعي المرابطة الحلواني للتحقيق

السبت 05 ديسمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات الاحتلال تستدعي المرابطة الحلواني للتحقيق



القدس المحتلة /سما/

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني؛ للتحقيق.

وقالت حلواني: إن جنود الاحتلال، سلموها أمر استدعاء لمراجعة المخابرات في مركز تحقيق القشلة ظهر اليوم، أثناء خروجها من المسجد الأقصى المبارك.

يشار الى  أن المرابطة هنادي حلواني، قد عادت للمسجد الأقصى فجر يوم الاثنين الماضي، بعد انتظار لقرابة 15 شهراً، بسبب الحرمان والإبعاد بقرارات مخابرات الاحتلال وسلطاته في القدس المحتلة.

وفور عودتها للمسجد الأقصى، قالت المرابطة حلواني: "ليس إبعاد الاحتلال الوحيد في محاولة كسر شوكتي وصمودي، فبين اعتقال واقتحامٍ للبيت، ومنع من السفر وملاحقات لي لا تنتهي! وكلّه زال مع أول قدمٍ وضعتها في جنتي "المسجد الأقصى".

ويستهدف الاحتلال المرابطين والمرابطات وحراس الأقصى وموظفيه بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

وتأتي تصعيدات الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى، إثر المحاولات المتواصلة من سلطات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانياً ومكانياً.
 

#مخابرات الاحتلال #هنادي الحلواني #القدس

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