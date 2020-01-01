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عدنان: جنود الاحتلال يتعاملون مع أطفالنا وأجسادهم الطاهرة كدمى تصويب

السبت 05 ديسمبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان: جنود الاحتلال يتعاملون مع أطفالنا وأجسادهم الطاهرة كدمى تصويب



جنين /سما/

قال القيادي الشيخ خضر عدنان، إن قتل قوات الاحتلال للطفل علي أبو عليا يوم أمس الجمعة، تظهر أن جيش العدو يتعامل مع الأطفال الفلسطينيين وكأنهم ألعاب دمى للتصويب.

واستنكر الشيخ عدنان، في تصريح صحفي، صمت الجهات الأممية ومؤسسات الطفل الدولية على جريمة المحتل بإعدام الطفل علي أبو عليا.

وأضاف: جنود الاحتلال يتعاملون مع أطفالنا وأجسادهم الطاهرة كدمى تصويب، ورأينا قبل أيام فرحة الجنود عندما أصابت مجندة حاقدة أحد المتظاهرين بفعالية شعبية".

وأكد عدنان أن دم الشهيد الريحانة علي أبو عليا يصفع الوجوه الكالحة ممن طبعوا وساوموا ونسقوا مع المحتل.

#الجهاد الاسلامي #الشهيد ابو عليا #الأطفال الفلسطينيين

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