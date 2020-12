أدانت رشيدة طليب عضو مجلس النواب الأمريكي، قيام جيش الاحتلال باغتيال اطفل علي أبو عليا (13) عاما يوم الجمعة في بلدة المغير برام الله.

ونشرت طليب يوم السبت، صورة للطفل الشهيد أبو علياء وقصته الاغتيال في تغريدة لها على موقع "توتير" وكتبت: "ما من طفل يستحق أن يموت هكذا".

No child deserves to die like this. https://t.co/MwoUT8hCai