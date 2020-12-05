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الملكة رانيا:"في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها".

السبت 05 ديسمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة رانيا:"في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها".



عمان/سما/

 نشرت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة تحية وتقدير بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين.

وكتبت الملكة إنه "مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم، نجد دائما من يبادر لمساعدة من حوله بمحبة".

وأضافت: "في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها".

مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم، نجد دائما من يبادر لمساعدة من حوله بمحبة. في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا،...

Posted by Queen Rania on Saturday, December 5, 2020
#الأردن #الملكة رانيا #فيسبوك #اليوم الدولي للمتطوعين

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