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الخارجية الفلسطينية تحيي جهود الكويت في نجاحها برأب الصدع الخليجي

السبت 05 ديسمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تحيي جهود الكويت في نجاحها برأب الصدع الخليجي



رام الله /سما/

حيت وزارة الخارجية والمغتربين الجهود المستمرة والاصرار الكبير لدولة الكويت في سعيها لانهاء الازمة الخليجية، كما ترحب بالاختراقه التي تحققت نتيجة هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء في الخليج العربي، تلك الجهود التي اسس لها سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، وسار على دربها ويرعاها سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح. كما تحيي الوزارة الاستجابة الحريصة والتجاوب الذي عبر عنه وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة.

ان الوزارة اذ تتمنى النجاح الكامل لجهود دولة الكويت برأب الصدع بين الاشقاء في دول الخليج العربي، فإنها تؤكد ان نجاح هذه الجهود يصب في مصلحة الدول العربية والاسلامية كافة، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضاياه وحقوقه.

#وزارة الخارجية #دول الخليج #الازمة الخليجية #الكويت #فلسطين

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