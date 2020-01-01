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رام الله.. مدير عام المستشفيات: سنضطر لوقف بعض العمليات المبرمجة

السبت 05 ديسمبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله.. مدير عام المستشفيات: سنضطر لوقف بعض العمليات المبرمجة



رام الله /سما/

 حذر مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور نجي نزال من خطورة الوضع الصحي وعدم قدرة المشافي على استيعاب استقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.

وقال نزال في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن المشافي أصبحت ممتلئة بالمرضى، وسنضطر لفتح أقسام جديدة ووقف العمليات المبرمجة في بعض المشافي.

وناشد المواطنين الانتباه لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فايروس كورونا نظرًا لضعف قدرة المشافي الاستيعابية لمصابي كورونا، لا سيما في محافظة جنين.

وبين نزال أن أقسام مشافي ومراكز جنين أصبحت ممتلئة ما استدعى وقف العمليات المبرمجة في كافة المشافي مشيرًا الى أن هذا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

#مشافي فلسطين #فيروس كورونا #فلسطين

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